"Queremos que se que prorrogue 10 días las elecciones de directores"

Ayer, desde la lista Consenso UNLaR, se presentó un amparo y una medida interina hasta que se resuelva el fondo de la cuestión planteada para que la justicia suspenda la elección de directores de carrera en forma conjunta con las elecciones generales, “ya que no respeta el principio de transparencia y sencillez del proceso para el electorado juntando en una mesa distintas urnas”.

La candidata a vicerrectora, Marita Corzo, explicó en dialogo con medios colegas que “hace ya tres meses que hemos realizado esta presentación, lo que menos queremos es una confusión o un fraude, está reglamentado”, y agregó que “a una semana de las elecciones que el electorado no tenga bien en claro las reglas es muy preocupante”

Por su parte, el licenciado Carlos Vilte, en una entrevista con Nacional, comentó que hay dos demandas, “en la primera demanda se hace el pedido de una impugnación de una resolución del Consejo Superior, unificaron las elecciones generales con la de los directores de carreras, es totalmente inviable. El docente va a tener que ir a votar con un sobre para las generales y otro para cada uno de los directores de carreras”.

“El jueves pasado se pide un pronto despacho, una ampliación de demanda. No queremos que se suspenda las elecciones, queremos que se rectifique el modo, que se prorrogue 10 días las elecciones de directores” dijo Vilte, quien además añadió que el oficialismo “al tener mayor cantidad de candidatos quieren sacar provecho”.