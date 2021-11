"Queremos que saquen a los profesores abusadores de las escuelas"

“Nos autoconvocamos el lunes desde la plaza 9 de julio hasta la legislatura. Fuimos con carteles para expresarnos. Queremos que saquen a los profesores, los directivos casi ninguno apoyan. Queremos organizar otras marchas si esto sigue sucediendo. La ESI en los colegios no la están dando, en mi colegio no hablan de nada. Las chicas no saben cómo cuidarse. Es la primera vez que participo de una marcha, fui a acompañar a primas que van a otros colegios, fue la primera vez que muchas fuimos. La familia no se involucra tanto, a veces nos escuchan pero muchas veces no nos dan bolilla, creen que es la ropa lo que provoca el abuso de profesores. Les agradezco que me permitan hablar en este espacio”, Alma, estudiante secundaria de Salta.

DESCARGAR

PROGRAMA: MUJERES EXTRAORDINARIAS

CONDUCEN: Lola Plaza, Nora Figueroa, Maru Rocha Alfaro

WEB: Josefina Adrover

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: Miércoles de 14 a 15 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza