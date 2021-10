"Queremos que la gente cumpla los turnos que se dan para vacunarse"

La ministra de Salud de la provincia, Rossana Chahla, hizo hincapié en que la gente no deje pasar el turno para la vacunación, ya que de esa manera los lotes que se abren se pueden aprovechar para que ninguna dosis se desperdicie. “Para abrir una vacuna (un lote) necesitamos 14 personas y ahí se dificulta. Por eso es que ahí los comprimimos en pocos días. Por ejemplo, ahora 14 años (la población para vacunarse) con Pzifer durante jueves y viernes. Queremos que la gente cumpla porque si no van en otros horarios o en otros nodos y se hace muy dificultoso, y eso no es que no lo vamos a hacer (vacunarlos), sino que provoca una demora. Es por ello que cuando damos los turnos los hacemos en días muy justos porque necesitamos optimizar el uso de las vacunas y no queremos tirar ninguna”, explicó la funcionaria.

DESCARGAR