Entrevista a Pilar Ramírez

17/07/2026

"Queremos que la Ciudad avance al mismo ritmo que avanza la Nación"

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional.

Durante la entrevista destacó el avance de la agenda impulsada por el oficialismo nacional en el ámbito porteño y repasó los principales proyectos para el segundo semestre.

Según explicó, el objetivo del bloque es trasladar a la Ciudad las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, adaptándolas a las competencias locales, y consolidar una agenda legislativa propia enfocada en la modernización del Estado y la reducción de la burocracia.

Ramírez señaló que durante el primer semestre lograron instalar los temas que consideraban prioritarios y destacó la aprobación de iniciativas vinculadas con la VTV, la regulación de los trapitos y otras medidas de ordenamiento urbano.

Además, sostuvo que el crecimiento del bloque, que pasó de tres a catorce legisladores, permitió fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en la Legislatura y avanzar con proyectos alineados a las demandas de los porteños.

De cara a la segunda mitad del año, adelantó que impulsarán una reforma electoral y una baja de impuestos, especialmente en patentes.

También medidas para simplificar habilitaciones comerciales mediante el concepto de “inocencia comercial”, una ley de bases para reorganizar el Estado porteño y la incorporación del principio de “silencio positivo” para agilizar trámites administrativos.

Finalmente, afirmó que también buscarán promover iniciativas vinculadas con la inteligencia artificial, la tecnología y el desarrollo de startups para que Buenos Aires recupere un rol de liderazgo en materia de innovación.