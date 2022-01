"Queremos que el bono impacte en el salario de los trabajadores"

El anuncio por parte del Gobierno provincial del pago de un bono de $10.000 para los trabajadores estatales, no dejó conforme a la Asociación de Trabajadores del Estado, que plantea la necesidad de incorporar esa suma, o parte de ella, al sueldo. “Le hicimos una presentación al Poder Ejecutivo solicitando que no sea un bono de $10.000 y que sea algo que impacte y quede en el sueldo del trabajador. Planteamos que un porcentaje o el monto completo vayan al básico e incremente los ítems que corresponde y que están adheridos a los del básico. Lamentablemente salió ese bono, que por supuesto todos los trabajadores lo van a recibir porque necesitamos sí o sí mejorar los salarios. Categoría 15, que no ha sido eliminada de la grilla de salario, tiene un sueldo de $42.000 y una categoría 18, el grueso de los empleados estatales, tiene un sueldo de $52.000, muy lejos de los $72.000 que se necesitan para no estar en la línea de pobreza”, planteó Gustavo Salas Correa, secretario general de ATE Tucumán.

