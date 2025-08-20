"Queremos llevar adelante un reordenamiento del país y para eso tenemos que poner un freno a los desmanejos de Kicillof"

El candidato a diputado nacional por LLA para la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de ese espacio en dicha localidad Alejandro Carrancio en diálogo con Hugo Macchiavelli habló en Radio Nacional sobre las posibilidades que tienen para la próxima elección en dicho territorio.

"Queremos llevar adelante un reordenamiento del país con el presidente Javier Milei, y en frente tenemos un modelo de decadencia que nos ha llevado a la paupérrima situación en la que nos encontrabámos en diciembre de 2023. Tenemos que poner un freno a los desmanejos de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires", expresó.

El entrevistado mencionó que si bien en el conurbano el kirchnerismo "es fuerte electoralmente" a su vez ve que la gente está "abriendo los ojos a lo que han sido 20 años de populismo". "Estamos confiados en que nos van a acompañar, y estamos convencidos de la oferta que estamos llevando adelante", agregó.