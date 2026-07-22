"Queremos eliminar las PASO y transparentar el sistema"

El diputado nacional de La Libertad Avanza por Salta, Carlos Zapata, dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional sobre la agenda legislativa que impulsará el oficialismo en el Congreso y destacó las reformas que buscará llevar adelante el Gobierno.

Entre los principales temas, mencionó modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, la eliminación de las PASO y distintas iniciativas destinadas a reducir burocracias, fortalecer el sistema político y generar mejores condiciones para que los ahorros puedan incorporarse a la economía.

Sobre Inocencia Fiscal, Zapata sostuvo que se buscan introducir cambios para ampliar los efectos de la normativa y facilitar la exteriorización de los ahorros.

“Se busca establecer un régimen para que se puedan exteriorizar todas esas tenencias de dólares, que se vuelquen al mercado”, explicó.

En esa línea, señaló que el objetivo es avanzar hacia un mercado de depósitos y créditos en monedas extranjeras, respaldado por la estabilidad y la continuidad de las políticas del Gobierno Nacional.

Según afirmó, esto permitiría que la economía se empiece a mover más y que los ahorros actualmente fuera del sistema puedan tener un uso productivo.

Zapata también destacó el proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei y su impacto sobre el sector productivo.

“Menos mal que con las desregulaciones que viene haciendo el Gobierno de Javier Milei se va simplificando bastante la vida del productor agropecuario”, afirmó durante la entrevista.

Otro de los puntos centrales de la agenda será la eliminación de las PASO. “¿Por qué nos van a hacer pagar a todos los ciudadanos la resolución de la interna de los partidos políticos?”, planteó el legislador, quien consideró que esas disputas deberían ser resueltas y financiadas por cada espacio.

Para Zapata, el cambio permitiría evitar además que estructuras políticas intervengan en internas ajenas para influir sobre quién será el candidato opositor: “Eso queremos eliminar, para que sea más transparente, más genuino”, remarcó.

El diputado también reivindicó la implementación de la Boleta Única de Papel y aseguró que permitió terminar con parte del negocio asociado a la impresión de boletas.

“Mucha buena parte de ese kiosco lo eliminamos con la Boleta Única de Papel”, sostuvo, al tiempo que aclaró que la propuesta de terminar con las PASO no implica retroceder con ese sistema.

Finalmente, Zapata afirmó que el objetivo de las reformas es fortalecer la representación partidaria y devolver protagonismo a los afiliados en la selección de sus candidatos.

“Tenemos que fortalecer la política”, expresó, y agregó que eso supone darle “la entidad que corresponde al partido, al proceso electoral interno del partido y a la fuerza que tiene cada afiliado” para elegir a quienes representarán sus ideas.