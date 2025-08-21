"Queremos dar una batalla cultural a todo lo que propuso el kirchnerismo"

El candidato a senador por la cuarta sección electoral y secretario general de LLA en la provincia de Buenos Aires Gonzalo Cabezas, en diálogo con Hugo Macchiavelli, describió cuáles son las problemáticas de su región y cuáles son sus propuestas para el ciudadano.

"Queremos que el centro oeste de la provincia de Buenos Aires que representa la cuarta sección, sea una región mucho más potente productivamente hablando. Hablamos de 19 municipios distribuidos en esta región. Es una zona netamente agroproductiva. Debemos hacer una maquinaria de esto", dijo.

Cabezas mencionó que en la región hay un "grave problema de agua" y explicó que hay 750 mil hectáreas cubiertas. "El gobierno provincial no ha hecho nada en 20 años, nunca terminó el plan maestro para la cuenca del río Salado", agregó.