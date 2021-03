Durante la última dictadura de la que se cumplen hoy 45 años, la vulneración de los derechos fue total. Se vulneró no solo el derecho a libertad, sino que en especial el mismo derecho a la vida con libertad de opinión y de decidir.

Hoy en día se sigue buscando a hijos e hijas de desaparecidos que no conocen su verdadera identidad, más allá del trabajo que realizan Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Pero además se busca justicia por las personas que fueron torturadas, por los ex presos y presas políticos que han logrado sobrevivir.

Hernán Velardez, Director de Derechos Humanos de la Provincia, comentó a Radio Nacional Catamarca que “incluso hoy los organismos de derechos humanos siguen recabando información sobre Catamarca. Hasta hace 5 o 6 años la lista de catamarqueños y catamarqueñas que habían desaparecido no superaban las 15 o 16 personas. Hoy por el trabajo realizado se sabe que esa lista supera las 50 personas”.

Además considera que “quedó muy instalado que en Catamarca no había pasado nada e inclusive a la generación de nuestros padres, les cuesta reconocer lo que sucedió en Catamarca”.

El Director Velardez, cree que es necesario que conozcamos y que no se niegue lo sucedido en nuestra provincia, que se sepa lo que pasó. Y no por una cuestión de revancha, no por buscar venganza, sino que al conocer esto sepamos valorar sobre todo las nuevas generaciones, lo que es la democracia.

Y explicó que con el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), que lleva adelante la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, también surgieron datos de catamarqueños y catamarqueñas, que no se conocía que habían sido víctimas de desapariciones forzadas.