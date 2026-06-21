“Quedar en el registro como número 1 de Argentina en 100 millas es muy emocionante”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, nos visitó en los estudios de Radio Nacional el atleta de General Rodríguez, Alejandro Maluh que integra la Selección Argentina de Ultradistancia.

Cuenta con el récord nacional de 100 millas, con su registro de 14 horas, 1 minuto y 23 segundos; 4º mejor marca histórica sudamericana.

El 20 de septiembre, Maluh representará al país en el Campeonato Mundial de 100 km de la Asociación Internacional de Ultracorredores (IAU), en Ames, España.

El evento es organizado por la Federación Española de Atletismo (RFEA) y reunirá a los mejores fondistas y ultrafondistas del mundo.

Por otro lado, en la Historia que corre conversamos con el atleta y entrenador Luis Migueles, quien ostenta desde el 14 de junio de 1986 el récord argentino en 800 metros, marca que no ha logrado superarse en 40 años.

También, charlamos con Fernando Goapper, de Solo Carreras LATAM, sobre la primera edición de la Media Maratón Internacional de Colonia del Sacramento, prevista para el 28 de junio.

Su sede será la primera ciudad fundada en Uruguay, joya del Río de la Plata y con su Casco Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1995.

En la charla con Alejandro Maluh nos contó cómo se conformó en un atleta de ultradistancia que ostenta el récord nacional de 100 millas.

“El ultra nació hace dos años, lo mío es más la resistencia que la explosión. No me molesta estar varias horas corriendo a un ritmo constante, sí me molesta ir muy rápido por poco tiempo”.

“Entreno seis veces por semana. La cabeza es muy importante”, reconoció.

Respecto a la marca lograda, Alejandro la calificó como “algo sorprendente”.

“Haber pasado al ultra y ver que puedo estar haciendo marca, que uno queda en el registro como número 1 de Argentina, es muy emocionante”.

A propósito de su participación en el Mundial de España, en septiembre próximo, para poder viajar en representación a la Argentina, está haciendo colectas y pide la colaboración de quienes puedan hacer algún aporte (@alejandromaluh).

“Corro porque me libera, es un motivo que encontré para ser feliz día a día”.

Por otro lado, recordamos con Luis Migueles los 40 años de su récord nacional en 800 metros, marca aún vigente.

“No puedo creer que haya pasado tanto tiempo, tantos años”, reflexionó, “uno cuando hace un récord piensa que pronto lo van a mejorar. Yo lo intenté muchos años y no pude. Eso me permitió lograr un montón de cosas”.

Migueles aún entrena y compite pero de manera amateur; tiene su propio grupo de entrenamiento y hace foco en la técnica de carrera, para evitar lesiones.