Qué zonas y calles se verán afectadas por la llegada del papa

La Ciudad de Buenos Aires ya se prepara para la visita de León XIV, quien llegará al país el próximo domingo, y sus habitantes tendrán que adaptarse a los cortes de calles en distintos puntos. Además, dos barrios tendrán accesos limitados.

El operativo del gobierno porteño se divide en dos zonas: Palermo, donde se realizarán dos eventos de la agenda del Sumo Pontífice; y Recoleta, en alrededores de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el Papa.

Además, el miércoles 11, cuando León XIV concurra a la Basílica de Luján, se complicará el acceso desde zona oeste del Gran Buenos Aires. La Autopista del Oeste estará cortada en toda su traza, desde la General Paz y hasta Luján.

Cómo está afectado el tránsito en Palermo

Desde hace algunas semanas y hasta esta noche, se registraron cortes parciales en Avenida del Libertador, desde Avenida Colombia y hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

En tanto, desde la madrugada del miércoles y hasta el lunes 16 de noviembre los cortes se extenderán de manera progresiva hasta llegar a una restricción total de la Avenida del Libertador desde Sucre y hasta Ugarteche.

Quienes viven sobre Libertador podrán acceder a sus cocheras hasta la mañana del sábado. Luego habrá cortes totales y controles policiales en los perímetros de seguridad.

Los únicos lugares autorizados para el ingreso de aquellos vecinos de la zona y quienes trabajen dentro del perímetro serán los cruces de Avenida Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Avenida Las Heras.

Cómo está afectado el tránsito en Recoleta

En el barrio de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará León XIV, el tránsito se verá afectado desde el mediodía del sábado y hasta la tarde del miércoles 11.

Habrá controles policiales y restricción vehicular total en la zona delimitada por Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao.

Los puntos de ingreso y egreso peatonal serán en los cruces de Avenida Alvear y Avenida Callao, y de Avenida Alvear y Libertad.

Qué requisitos tendrán que cumplir los vecinos para ingresar al área segura

Los habitantes de la zona demarcada por el gobierno de la Ciudad deberán mostrar su DNI con domicilio actualizado o completar un formulario con carácter de declaración jurada.

Los huéspedes de hoteles de la zona afectada en Recoleta deberán mostrar su reserva de hospedaje, mientras que los empleados de hoteles y comercios podrán acceder presentando el documento de acceso al barrio descargado en el celular.

La Ciudad informó además que remolcarán los autos que se encuentren en la zona y reubicarán contenedores de basura, además de realizar cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.