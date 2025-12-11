Qué vas a encontrar en la Noche de las Jugueterías: descuentos, promociones y sorteos para estas fiestas

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) realizará este jueves 11 de diciembre una nueva edición de la Noche de las Jugueterías, una jornada destinada a promover el consumo en el sector y a concentrar actividades comerciales y recreativas en negocios de todo el país. Silvia Shocron, dueña de la juguetería Yamanca (Cuenca 2396), en diálogo con el equipo de Diego Ramos habló de lo que se celebra esta noche y qué encontraran los consumidores esta noche en las jugueterías.

"A las 6 de la tarde hoy en mi juguetería viene un promotor de un empresa nacional que les enseñará a jugar, juegan todos contra todos, y luego haremos un sorteo para que alguno lleve un premio. La idea es que visiten los locales y jueguen", dijo.

"Tenemos los mismos precios del año pasado y tenemos juguetes nacionales e importados. Hay convivencia entre unos y otros. Compro y vendo mercadería, no fabrico. Aquí hay surtido para que todos los nenes puedan tener su regalo", agregó.