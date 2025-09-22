¿Qué son los LEGADOS SOLIDARIOS?

La directora de Departamento de Socios y Desarrollo de AMIA, Mariana Salem, en diálogo con Nunca es Tarde, explicó que los Legados Solidarios "son los bienes materiales que hoy te pertenecen y que al ser legados se transforman en solidaridad a futuro. Si bien los legados y testamentos solidarios son donaciones que podrían tardar años en ser recibidas, resultan contribuciones de un gran valor económico que pueden transformar las posibilidades de acción de las organizaciones que trabajan todos los días para hacer del mundo uno mejor".

Salem detalló que "los bienes que pueden ser Legados Solidarios son: una propiedad, un auto, dinero, acciones, inversiones, fondos de comercio, seguros de vida. Todo lo que hoy te pertenece puede convertirse en un legado solidario y significar la ayuda que muchas personas necesiten mañana para vivir, no estar solas, y salir adelante".