¿Qué son los agentes de inteligencia artificial y cómo funcionan?

El desarrollo de la inteligencia artificial avanza hacia nuevas formas de automatización con la aparición de los llamados “agentes de IA”, sistemas diseñados para ejecutar tareas de manera autónoma y tomar decisiones en distintos entornos digitales.

Agustina Paz, especialista en inteligencia artificial, dialogó con el equipo de Korol en el aire y explicó el alcance de estas herramientas, al dar varios ejemplos y destacar su capacidad para interactuar, aprender y resolver problemas de forma cada vez más sofisticada.

"Los agentes de IA ayudan a acelerar tareas y procesos, a organizarnos mucho mejor. Son herramientas para lograr un resultado más rápido y pueden ejecutar tareas que antes las teníamos que ejecutar nosotros", expresó.

A diferencia de los modelos tradicionales, los agentes de IA pueden operar con cierto grado de autonomía, gestionar múltiples tareas y adaptarse a distintos contextos, lo que abre nuevas posibilidades en áreas como la atención al cliente, la gestión empresarial y la producción de contenidos.

Estos sistemas combinan procesamiento de datos, aprendizaje automático y capacidad de ejecución, lo que les permite actuar como asistentes avanzados en distintos ámbitos, desde aplicaciones cotidianas hasta entornos profesionales complejos.