¿Qué son las alergias y por qué aumentan en septiembre?

En realidad, las alergias estacionales pueden ocurrir ya sea en verano, otoño, invierno o primavera. Pero, en primavera hay una mayor predisposición ya que se genera la una liberación del polen en árboles, flores y hierbas.

Para conocer más del tema, Viva la Pepa dialogó con la otorrinolaringóloga, alergista, especialista en olfato, Stella Cuevas, quien explicó que hay un grupo de personas que tienen una predisposición genética a reaccionar frente a ciertos alérgenos y de esa manera manifiestan síntomas como una respuesta inmunológica.