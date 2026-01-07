"¿Qué somos?": Una comedia para reírse de todo y todos

Escrita por el actor y humorista, con la colaboración de Silvio Klein, se estrena el 8 de enero en el porteño Teatro La Casona, Avenida Corrientes 1975. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el propio Acosta sobre la obra pero también sobre las nuevas formas del humor.

“Encantado de estar en la calle Corrientes. Si bien tengo varias correntadas, es una comedia que venimos haciendo y ahora la re-estrenamos”, dijo Juan Acosta.

“Vamos a estar todo el verano, estamos contentos porque cuando hacés lo que te gusta, todo es mejor”.

“Hice humor con todo el mundo, lo veo cambiado porque el teléfono e internet cambió todo”, reflexionó.

“Yo sigo apostando al humor del teatro, me adapto a todo, pero no niego nada de lo que está ahora”, admitió.

“El humor sana, relaja y distiende”, concluyó.

¿Qué somos? es la historia de dos amigos, uno conflictuado con el dilema de casarse o no, que desatarán confusiones y divertidos torbellinos que se aclararán de la manera más disparatada.

Dirigida por Juan Acosta, ¿Qué somos? está protagonizada por el mismo Acosta, Silvio Klein, Claudia León y Guillermo Yanco.