"¿Qué somos?", la obra de teatro que conquista la avenida Corrientes

¿Qué somos? cuenta la relación de una pareja muy enamorada, en la que la mujer pide matrimonio, pero no todo será tan sencillo. Con la producción de Aldo Funes y la dirección de Juan Acosta, la obra cuenta con la actuación de Guillermo Yanco, quien en diálogo con 100% Nora, contó que "el papel que desarrollo es el de un encargado que busca reparar algo en la casa de los novios y se termina entrometiendo en todo. Es una obra divertida, en la que el público la pasa muy bien".

Yanco, además, remarcó que "la gente se ríe casi toda la obra y un poco se olvida de la vida cotidiana, de lo complejo del mundo. Es un momento que disfrutamos todo".

¿Qué somos? es una comedia de enredos que reestrenó en enero de 2026 en la Calle Corrientes, Buenos Aires. Muestra u na trama desopilante y dinámica que busca hacer reír al público a través de situaciones cotidianas y reflexiones humorísticas.