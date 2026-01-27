¿Qué significa ser parte de la Generación Silver?

Según la ONU, para 2030 este grupo etario, que abarca a quienes tienen más de 50 años, alcanzará las 2.374 millones de personas, lo que representará más del 27,6% de la población mundial. Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo "100% Nora", dialogó sobre el tema con la especialista en Recursos Humanos y Liderazgo.

“La generación Silver es los más de 50, y conforma más del 25 % de la población mundial”, precisó Sandra Olive.

“Es la tercera economía mundial. Es la generación que tiene hijos más grandes, se tiene que automantener, sigue trabajando y generando dinero, quiere hacer cosas y tiene esa curiosidad”, reseñó.

“Hoy en día es la persona que tiene toda la energía, que quiere seguir trabajando”.

“Cambiaron muchos paradigmas”, resumió para describir los cambios en la sociedad actual ante la caída de la natalidad.

“Los más 50 hoy son atractivos laboralmente, la recomendación es ir armándote con tiempo”, aconsejó la especialista.

"Se viene una etapa muy linda para la Generación Silver", auguró.