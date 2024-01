"Que se vaya de la zona un actor de la potencialidad de YPF no es bueno".

El ex director de YPF y contador Jorge Gil se refirió a las políticas en materia hidrocarburífera que busca implementar el gobierno de Ignacio Torres. "En principio ya se ha dado en Santa Cruz, YPF ha adoptado una política de concentración de sus esfuerzos e inversión en Vaca Muerta, no tiene en su plan de negocios el desarrollo de áreas maduras, ha iniciado gestiones políticas para revertir concesiones petrolítferas, hoy se firmaria la retroversión con Chubut, ayer se hizo lo propio con Santa Cruz. Esto habilita a que la provincia convoque a una nueva adjudicación de área, la actividad pasará a tener a otros gestores".

"No hay capitales petroleros de riesgo en el país y los enfoques que se vincularán a procesos de extracción rápida antes que procesos de inversión a largo plazo, es una medida no saludable para la economía de Comodoro porque YPF con demoras tenia compromisos de inversión y esto ya quedará bloqueado, no mejorará el provisorio rentistico de la ciudad de Comodoro".

Programa: Conexión Nacional // Conducen: Daniel Juárez y Natalia Castro // Móvil: Lydia Cocha // Operación técnica: Horacio Solís