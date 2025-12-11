Qué se sabe sobre la nueva variante de gripe H3N2 que afecta a Europa

Europa enfrenta un brote significativo de influenza A H3N2, impulsado por una subvariante denominada variante K, que ha adelantado la temporada de gripe y generado un aumento notable de casos. Las autoridades sanitarias del viejo continente han registrado cifras de circulación inusualmente altas para la época, con presión creciente sobre los sistemas de salud y hospitalizaciones en aumento, lo que coloca a expertos en alerta sobre lo que podría ocurrir al llegar este virus al hemisferio sur.

Elena Obieta, infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), dialogó con Creer o reventar y destacó que la variante K de H3N2 se caracteriza por una alta contagiosidad y, aunque la vacuna antigripal sigue siendo útil, su eficacia puede ser menor frente a esta subvariante en comparación con temporadas anteriores.

"No es ni por lejos la situación que se vivió con el Covid", recalcó.

En su opinión, tener la experiencia de lo que está pasando en Europa ofrece una ventaja para planificar medidas preventivas antes de que la temporada gripal comience formalmente en Argentina, al recomendar vacunarse contra la gripe a partir de marzo.

Según reportes internacionales, la variante K domina la circulación de H3N2 en Europa y se detecta también en países de Asia y Norteamérica, con una presencia creciente en muestras analizadas hasta noviembre de 2025. Esto ha llevado a que la temporada gripal se inicie tres o cuatro semanas antes de lo esperado, con un aumento inusual de detecciones de influenza, lo que ha motivado recomendaciones de vacunación temprana para quienes están en riesgo de complicaciones.

Aunque hasta ahora no se han confirmado casos de la variante K en Argentina o Sudamérica, las proyecciones de organizaciones sanitarias sugieren que podría llegar a la región con la llegada del verano austral, entre fines del verano y principios de otoño.

En ese sentido, Obieta recomienda que las campañas de vacunación antigripal se adelanten y se planifiquen para marzo próximo, especialmente para los grupos de mayor riesgo: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, inmunocomprometidos y niños pequeños.