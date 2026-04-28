Qué se sabe del caso de la nena de 12 años embarazada que derivó en el hallazgo de 8 fetos en una clínica

La investigación por el caso de una niña de 12 años que quedó embarazada tras una violación en la localidad de Monte Quemado, en Santiago del Estero, sumó nuevos elementos y se amplía a distintas provincias, en un expediente que mantiene a dos sospechosos prófugos.

El fiscal Santiago Bridoux, a cargo de la causa en la ciudad santiagueña, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y explicó el avance de la investigación, al señalar que se trabaja en coordinación con otras jurisdicciones debido a la complejidad del caso.

"Fue un abuso sexual, hay dos personas sindicadas y hay mucha otra evidencia que se incorporó a la causa que de alguna manera va dando crédito al sentido de nuestra investigación, incluso con dos personas que serían sindicadas como los autores", expresó.

La menor, que tenía un embarazo avanzado y fecha de parto para fines de mayo, viajó junto a su mamá a Buenos Aires. Allí, una ONG las contactó y les pagó los gastos para que la nena pudiera acceder a un aborto en la Clínica Santa María de Villa Ballester.

La Justicia federal de San Martín ordenó un allanamiento en la Clínica Santa María. Allí, la Policía encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de residuos.

El operativo se realizó después de que el director del establecimiento dijera que la menor embarazada de ocho meses no asistió a la clínica.