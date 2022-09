Patat: “Que se haga cargo de lo que dice, esa no es la postura de la Iglesia"

El sacerdote santafesino, Juan Pablo Esquivel, expresó un mensaje de odio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien sufrió un atentado contra su vida, días pasados, cuando un hombre le gatilló a centímetros de su cabeza. El cura calificó el grave hecho como "patético simulacro" y a sus seguidores y militantes peronistas como "cavernícolas". Al respecto, Ignacio Patat, encargado de prensa del Arzobispado de Paraná, indicó: “Que se haga cargo de lo que dice y esa no es la postura de la Institución”, además recordó que la Iglesia participó, el viernes, de la mesa de trabajo para la redacción del documento que se leyó en el acto, en Buenos Aires en apoyo a la Vicepresidenta y defensa de la democracia.

“La iglesia, en todo su espectro, ha lamentado el hecho sucedido”, expresó Patat anta el atentado que sufrió la Vicepresidencia y fue en este sentido que remarcó: “Debemos ser foco de unión y de paz y no de división y discordia”. También, mencionó que vio el video completo, que se viralizó, donde Esquivel manifiesta un mensaje de odio y desprecio y en una parte de su alocución expresa: “Un fiscal que no has matado te ha condenado. Tenés que cumplir con tu condena. Cuando te presentes ante Dios no valen coimas o bolsos revoleados. Vas a estar acompañada de tu marido".

Patat, también remarcó que la Iglesia repudia lo ocurrido y aseguró que más allá de las opiniones que pueden tener las personas, en acuerdo o desacuerdo, “acá hay una investidura y se trata de una Vicepresidenta de la Nación y hay que respetar las instituciones y a las personas que la representan”, dijo y añadió: “Ha sido un momento nefasto en la historia de nuestro país”, cerró.