El diputado por La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, se refirió a la Ley de Presupuesto 2026 y destacó: "Queremos que se apruebe lo más rápido posible".

En comunicación con Creer o reventar, el parlamentario también señaló que la fecha para la convocatoria y el debate de la ley de leyes depende del presidente de la Cámara, Martín Menem. "Calculo que lo va a ingresar con el mapa legislativo de 2026, que creo que es lógico y así también la oposición lo reconoce", dijo.

"Que se apruebe el Presupuesto es una señal de orden básica para el mercado", manifestó, al tiempo que destacó el compromiso y la voluntad que existe por parte del Gobierno para que se apruebe el Presupuesto y advirtió: "Romper toda la Argentina y gastar más de lo que se tiene es absolutamente innegociable".

Benegas Lynch subrayó que el proceso de la elaboración de la Ley de Presupuesto estuvo marcado por una intensa actividad parlamentaria, con emplazamientos y reuniones informativas en un lapso de tres semanas, a las que él mismo sumó encuentros adicionales para que la oposición pudiera acceder a una visión integral de la propuesta del Ejecutivo.

"Desde Milei para abajo, estamos todos muy comprometidos con que se apruebe el presupuesto. Fue un trabajo en equipo muy bueno", expresó.

Por otro lado, fue consultado sobre la reforma laboral que prepara el Ejecutivo y, tras desmentir algunas fake news, recalcó: "Nadie va a perder ningún derecho".