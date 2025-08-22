Qué reveló la autopsia de “Jean Pormanove”, el streamer francés que murió durante una transmisión

Raphaël Graven era conocido y tenía miles de seguidores por filmarse sufriendo humillaciones por parte de otros. La falta de regulación del contenido en las plataformas avivó el debate mundial. En decenas de videos de transmisiones en vivo anteriores Pormanove parece ser el blanco de bromas, acoso, ataques físicos y acrobacias degradantes. Facundo Bianco, co-fundador de Bienestar Digital, en diálogo con el equipo de Ramos Generales se refirió a este caso en Radio Nacional.

"Los primeros análisis dicen que la muerte se debió a cuestiones clínicas o temas toxicológicos", mencionó. aunque el especialista dijo: "Queda flotando de todas formas qué es lo que pasa con los influencers, o los creadores de contenido en plan de ganar likes o reconociminetos. O el hacer un negocio de nuestra cotidianeidad".

Bianco explicó que muchas veces las redes generan una "naturalización de la violencia" y hasta "fascinación por el morbo". "Esto lleva a lugares peligrosos y ridículos por parte de ciertos influencers a un público joven", agregó.