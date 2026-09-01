¿Qué revela la letra de Messi en la carta de anuncio de su retiro de la Selección?

Después del anuncio hecho a través de una carta manuscrita, el texto publicado por el capitán de la Albiceleste empezó a ser observado no sólo por lo que dice de manera explícita, sino también por las señales más sutiles que deja en la escritura. A propósito de ello, Nora Briozzo, en 100% Nora conversó con una grafóloga para conocer su análisis de la misiva.

“Es una carta de cierre hecha con mucho esfuerzo”, analizó Nélida Guzmán, “lo que más se ve es escritura de imprenta ligada, no levanta la birome”.

“Él necesita terminar la carta de una vez. Al principio hay una energía vital y al final del renglón cae la escritura y la presión”. “Hay un cansancio emocional pero en paz, invade los márgenes y no se guarda nada. Fue escrita para decir todo y a todos”.

“La tachadura es señal de autoexigencia y de honestidad, es muy perfeccionista. Hay mucha transparencia en lo que escribe”, explicó.

"El papá representaba todo para él".