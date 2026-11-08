¿Qué regalos de bienvenida recibió León XIV?

Tras su llegada a suelo argentino y el saludo del presidente de la Nación y las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina en el aeroparque Jorge Newbery, el Papa saludó a varios niños y personas mayores que le entregaron flores, mensajes y algunos regalos.

Emocionados hasta las lágrimas, algunos de los niños le regalaron a León XIV imágenes religiosas, estampas, libros religiosos y rosarios. También le dieron cartas y mensajes escritos de puño y letra y recibieron la bendición del pontífice y arreglos florales en amarillo y blanco, los colores del Vaticano.

El obsequio que más llamó la atención del Papa fue un peluche de carpincho, que le regaló un niño. El animalito típico de la fauna argentina, hizo sonreír al pontífice y bendecir al chico que se lo entregó.

Por su parte, el Gobierno eligió como obsequios de bienvenida dos objetos religiosos en una caja de terciopelo azul oscuro. El primero fue un medallón de plata conmemorativo con relieve en oro con el escudo nacional argentino y el escudo del Vaticano y la leyenda “Visita de Su Santidad León XVI 8 de noviembre de 2026".

También el pontífice recibió un aspersor de agua bendita realizado en ébano y plata, que tiene grabada la imagen de la Virgen de Luján. Curiosamente, León XIV comenzó su pontificado un 8 de mayo, día de la patrona de la Argentina.

El Papa recibió los regalos con gratitud y se los entregó a sus acompañantes. Le dio la mano a cada una de las personas que lo recibieron y bendijo a muchos de los niños.