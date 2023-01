¿Qué pasaría con los jubilados si no se trata la deuda previsional?

La diputada nacional del Frente de Todes, Marisa Uceda, analizó en Mañanas de Verano el plan de regularización de deuda previsional que depende del plan de pago que debe aprobarse en el Congreso Nacional.

Las sesiones extraordinarias están convocadas pero no se logra el quorum suficiente junto a la oposición para que se pueda sesionar esta medida fundamental que de no tratarse podría dejar a miles de personas, mujeres en su mayoría, sin jubilaciones.

Uceda preside la Comisión de Derecho Previsional y en estos días trabaja para informar lo que está ocurriendo con la moratoria. "No toda la oposición se resiste a debatir el tema, el Frente de Izquierda está dispuesto, y con ellos estamos trabajando", señaló.

Fernanda Raverta, directora Ejecutiva del Anses, expondrá sobre la gravedad de que hoy no exista ningún plan de inclusión previsional. "De 800 mil personas en condiciones de jubilarse el 60% son mujeres, y no pueden acceder a la jubilación porque la PUAM (Prestación Adulto Mayor) , medida creada por el macrismo, iguala a los que tienen un año de aporte o 29 años no puede obtener el derecho porque el requisito que prevalece es la exigencia de tener 65 años, cuando en el caso de las mujeres es de 60 años", señaló.

Además el PUAM otorga un 80% del haber mínimo, al margen del sueldo y de los años efectivamente aportados y sin derecho a la pensión por viudez del cónyuge. "El desamparo es total", dijo Uceda. En lo inmediato, en Mendoza hay 30 mil personas que ya padecen esta situación.