¿Qué pasa con el sexo en la tercera edad?

A propósito de las declaraciones de Alberto Cormillot, que cumplirá 87 años y reconoció que sigue activo sexualmente, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la consultora y comunicadora especializada en longevidad y diversidad generacional.

Flora Proverbio es, además autora de “Triángulos plateados”, libro en el que habla del “deseo y la sexualidad en la madurez femenina” que, dijo, “siempre fue un tema tabú”.

“El deseo es más complejo y la sexualidad es más interesante”, indicó, “el cuerpo cambia pero el deseo y el erotismo no tienen que desaparecer”.

En ese sentido, a modo de aprendizaje de la investigación que derivó en su libro, sugirió como un ejercicio importante “entender que si el deseo está, uno le puede encontrar la vuelta”.