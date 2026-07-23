¿Qué nos dicen los gestos corporales de Lionel Scaloni?

En momentos de máxima euforia, como los goles, tuvo gestos de desplazamiento como ir a tomar agua o acomodarse la ropa para canalizar la adrenalina, apagar el modo hincha y activar la mentalidad estratégica. También, se evidenció su comunicación háptica (de contacto físico), usando abrazos y toques de brazo para contener o dar instrucciones a sus jugadores. A propósito del tema, Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación no verbal.

Hugo Lescano indicó que al DT Scaloni “lo ví muy conmovido, quebrado en llanto en la conferencia de prensa. Sin embargo, él se mantuvo fiel a su estilo en una línea clara de no dramatizar”.

De todos modos, notó en su comportamiento no verbal “cierta sobreactuación en alguna de sus respuestas, particularmente sobre lo que pasó en el vestuario”.

“Sus gestos dejaron en claro que es un tema del que no quiere hablar. Es muy probable que allí adentro haya ocurrido una discusión o un anuncio que cambió la emocionalidad del equipo”, y trazó su propia hipótesis al respecto.

“Lo de Messi es una lección de humanidad”, dijo sobre el llanto del jugador tras la final del partido ante España.