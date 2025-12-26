¿Qué lugar ocupa nuestra propia niñez a la hora de criar?

Esa es una de las preguntas base que busca responder la escritora de “El nudo invisible”. En diálogo con Adrián Noriega, en Nunca es tarde, la coach, asesora de familias y puericultora nos habla sobre la crianza respetuosa y el surgimiento de este libro.

“Es un libro que nace de la práctica mi acompañamiento a las familias", señaló, pero "había algo en los adultos que tenía que ver con ellos mismos".

“Somos padres pero primero fuimos hijos y eso tiene impacto” en la crianza y en la construcción del vínculo con nuestros hijos, explicó Brenda Tróccoli.

En ese marco, propone “dar voz a esas situaciones invisibles que dejan una huella”.

“El primer punto es entender que la mayoría hemos sufrido mucho siendo niñas y niños y ese es un relato que nos falta”, advirtió.

“El nudo invisible” entrelaza ciencia, espiritualidad y vivencias reales para sanar, conectar y criar desde un lugar más consciente y amoroso.

Para la autora, no hay crianza respetuosa sin un encuentro con nuestra propia infancia y, por ello, invita a un viaje profundo para reconocer cómo nuestras experiencias, heridas y emociones de la niñez siguen vivas en la forma en que acompañamos hoy a nuestros hijos e hijas.

“Hoy hay muchas problemáticas y los adultos tenemos que estar muy atentos y disponibles para abordar esto des de un lugar seguro”, concluyó.