¿Qué le pasa al cuerpo cuando se consumen muchas proteínas?

La proteína es fundamental para reparar tejidos, sintetizar hormonas y mantener la respuesta inmune. Por eso, su valor en la nutricion. En medio de la tendencia, muchas dietas y productos enfatizan su contenido proteico con la promesa de aumentar músculo, quemar grasa y mejorar el rendimiento.

La nutricionista, Carolina Pezzone, en diálogo con Viva la Pepa, alertó que "aumentar el consumo de proteínas, más allá de lo necesario, incrementa la carga de trabajo de los riñones. Y todo lo que nuestro cuerpo no pueda procesar bien se transformará en calorías".

Esta presión no suele ser un problema en personas sanas a corto plazo, pero puede acelerarse el deterioro en quienes tienen predisposición genética o afecciones renales previas.