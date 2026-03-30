Qué impacto tendrá en la economía argentina el conflicto de Medio Oriente

Aunque el efecto de la suba del petróleo sería positivo para la balanza comercial y las cuentas fiscales, la principal consecuencia se verá en la inflación en los próximos meses; la reacción del riesgo país fue peor que la de otros países. Al respecto, la directora de la maestrìa en relaciones internacionales y del centro de estudios de gobernanza global de la Universidad Actual, Sofía del Carril, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "esta guerra tiene, como uno de sus blancos, la cuestión energética. Cualquier aumento de precio en este comoditie nos termina afectando".

La académica, además, sostuvo que "lo que más afecta al mundo es el cierre del Estrecho de Ormuz. También los ataques a las distintas infraestructuras energéticas a los países de la región".

Del Carril agregó que "podemos tener noticias positivas su el precio del barril aumenta porque Argentina está consolidado como país exportador de crudo".