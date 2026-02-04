Qué hacer si depositas dinero por error: ¿cómo soluciono el problema y cómo localizo a la persona que recibió la transferencia?

El especialista tributario Sebastián Domínguez en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional explicó cuál es el procedimiento que se debe hacer para retractar cuando se hace una transferencia de dinero a una persona equivocada.

"Cuando hago la transferencia, en el comprobante aparece nombre y apellido y número de Cuit, con esos datos debo localizar a la persona. A mi, me transferieron mal una vez y me localizaron por las redes sociales. Una vez que ubico a la persona, le pido que haga una anulación de la operación (de la transferencia recibida); y la persona que la hizo también debe anularla. Y al haber coincidencia, debitan de la cuenta los fondos y los devuelven a la persona que se equivocó", mencionó.

Cuando la otra persona no responde al pedido, se debe iniciar una acción judicial si "le conviene por el monto".