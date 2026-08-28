Qué es un GLOF, el fenómeno que se dio en Nepal y arrasó con pueblos enteros

El encogimiento de los glaciares en los siglos XX y XXI está multiplicando el número y volumen de los lagos de montaña. Detrás de estas majestuosas masas de agua se oculta un peligro latente y extremadamente veloz: las inundaciones por desborde de lagos glaciares El geólogo e investigador del Conicet Andrés Folguera en diálogo con el equipo de Nico Yacoy explicó en detalle para Radio Nacional cómo sucede algo así.

"Es un fenómeno que se da el GLOF, la sigla en inglés significa "explosión por colapso de glaciar y lago". El origen tiene que tener con el deterioro de los glaciares. Porque los mismos se derriten debido el ciclo de calentamiento global que estamos transitando, empiezan a asociarse a un lago frontal y aparece agua líquida por debajo de los glaciares, y eso hace que en algún momento colapsen", mencionó.

Folguera explicó que con el colapso levantan a su paso "bloques, arcilla y arena" . Esto genera paredes de agua, que pueden llegar a 40 metros de alto y van a 200 km por hora. "Son fenómenos muy destructivos. En Nepal existen 40 que se pueden desprender o los lagos asociados se pueden desbordar", agregó.

"El derrumbe de agua es enorme. Es como que de la noche a la mañana se evacua una parte del Nahuel Huapi, es un fenómeno de primero orden", dijo.