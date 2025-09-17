¿Qué es lo último que se sabe sobre el asesinato a Charlie Kirk?

El periodista argentino Mauricio Zabalza desde New York habló sobre las últimas novedades respecto al asesinato de Charlie Kirk en los Estados Unidos.

"Ayer se reveló la última conversación que tuvo Tyler Robinson con su novio trans. Muchos apuntan a que su enojo vendría por ese lado. Kirk era muy extremo en su militancia. La escalada de violencia viene elevándose en los Estados Unidos. No solo con el atentado a Trump; con el tiroteo y la muerte de legisladores en Minnesota en 2025; con el hombre que entró y le pegó al esposo de Nancy Pelosi; con el que quemó la casa del gobernador de Pensilvania Josh Shapiro", mencionó.

Zabalza detalló que Robinson había nacido dentro de una familia mormona y era hijo de un padre que fue sheriff "durante 27 años". "Su familia era republicana. Y él terminó viviendo con una persona trans, que estaba cambiando su sexo al de mujer", agregó.

"El problema en Estados Unidos es el acceso a las armas. Porque Kirk era hasta quizás más extremo que Donald Trump, y en esta situación, puede pasar cualquier cosa. Él tenía una guardia de seguridad durante las charlas, pero él era muy valiente. Su consigna era "Prueben dónde está el error"", dijo Zabalza.

Jeff Gray, el fiscal del distrito encargado del caso, definió el asesinato de Kirk como “una tragedia estadounidense” y confirmó que el sospechoso actuó por una “motivación política”. También, que este confesó a su pareja tras el asesinato que se había “hartado del odio” de Kirk.