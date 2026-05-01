Qué es la sinestesia? Se puede escuchar un color o saborear una palabra?

La sinestesia es un fenómeno neurológico en el que los sentidos se mezclan, permitiendo a una persona experimentar sensaciones múltiples ante un solo estímulo.

Una persona sinestésica puede, por ejemplo, escuchar colores, saborear palabras o sentir tacto al escuchar sonidos.

Es una percepción involuntaria, a menudo hereditaria y constante en el tiempo.

El equipo de Korol en el Aire conversó con Héctor Maduri, según la Ley 6.742 el único argentino sinestésico, quien contó en primera persona en qué consiste esta particular condición y cómo la sobrelleva día a día.