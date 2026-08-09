Qué es la novedosa cirugía guiada por fluorescencia

En esta nueva edición el Doctor C recibe en el estudio a Facundo Nogueira, jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas, para ahblar de algunas particularidades que afectan el descanso de millones de persoans en todo el mundo.

Apnea de sueño y ronquidos. De dónde provienen, como se evitan y cómo controlarlos para tratr de descansar mejor.

Además el Doctor Hernán Klijnjan, Médico Psiquiatra. MP 18.903, esspecializado en TDAH en la Adultez, Docente de la Universidad Nacional de Rosario y expresidente de la Asociación de Psiquiatría de Rosario.

Nos visita en el estudio la Doctora Silvana Prodan, cirujana pediátrica, quien en una apasionante charla nos cuenta todo sobre las cirugía guiada por fluorescencia, una técnica médica avanzada que emplea colorantes especiales, como el verde de indocianina o la fluoresceína, combinados con luces infrarrojas o azules.

Esto hace brillar los tejidos u órganos clave en tiempo real, permitiendo a los cirujanos ver con precisión milimétrica los tumores y vasos sanguíneos.

Y una charla imperdible con la actriz Luisa Kuliok, quien habló de su historia, desde sus inicios, pasando por uno de sus más grandes éxitos, la novela La extraña Dama hasta hoy con su espectáculo musical con Facundo Ramírez y Hernán Lucero.