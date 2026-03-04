¿Qué es la IA general y cuál fue el debate que se dio en en el Foro Económico de Davos sobre la misma?

La periodista de Innovación y Datos, Delfina Arambillet, quien fue elegida para formar parte del selecto grupo de 40 jóvenes líderes mundiales que participaron del Foro Económico Mundial de Davos, conversó con el equipo de Korol en el Aire sobre el presente y el futuro de la IA.

"En el último tiempo se empezó a hablar de la IA general, aunque es un término que apareció hace casi 40 años y se trata de un estadío de inteligencia artificial superior. La mayoría ha tenido contacto con la Ia generativa, o magic learning", explicó. "De esta última, que se le dice general, supone que igualaría a la inteligencia humana", agregó.

Arambillet habló en Radio Nacional sobre lo que fue su experiencia en Davos: "Pude tener conversaciones muy fluídas con personalidades que son parte de las noticias de todos los días. Esto me impactó a nivel profesional, personal y hasta existencial".