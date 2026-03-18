Qué es el stashing: la decisión de ocultar la existencia de una pareja

Valeria Farhat es psicóloga (Mat 5457), sexóloga, magister en psicoinmunoneuroendocrinóloga del stress y especialista en ansiedad. En diálogo con el equipo de 100% Nora analizó una curiosa patología consistente en el ocultamiento deliverado de la existenciua de una pareja.

"Por lo general ponen excusas para no dar a conocer que se encuentran en compañía de alguien; también hay casos de personas que en sus redes publican todo tipo de imágenes pero siempre solos o solas".

Ante este tipo de personas, la especialista recomendó buscar a la persona en redes o en internet para verificar o no la existencia de la persona en si y de su posible entorno social o si se trata de un perfil falso en redes.