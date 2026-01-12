¿Qué es el sexless? Tendencia que es furor en Japón

En Japón, cada vez más jóvenes y adultos simplemente no están teniendo sexo. Las estadísticas dicen que mucha gente en sus 20 y 30 nunca ha tenido relaciones, y hasta parejas casadas se describen como “sexless”. No es chisme de redes, es data real que lleva años repitiéndose.

El médico sexólogo de la UBA y miembro de Asociación Sexológica Argentina, Javier Sapir, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "cada vez hay menos sexo. En Japón es un fenómenos más pronunciado, pero ocurre en todo el mundo.

Sapir, además, remarcó que "existe una multiplicidad de factores. En general, las cuestiones económicas, el stress y la virtualidad pesan mucho, pero últimamente la pornografía es algo que está afectando mucho el vínculo social entre los jóvenes pero también en parejas constituidas. En definitiva, la virtualidad está matando el contacto físico".

¿La razón? No hay una sola. Expertos hablan de estrés laboral brutal, jornadas largas, presión económica, menos interés en casarse o tener hijos y cambios culturales en cómo se ven las relaciones. Lo curioso es que pasa justo en uno de los países más avanzados del mundo… y aun así, nadie logra ponerse de acuerdo en cuál es el verdadero detonante.