¿Qué es el QRishing y cómo protegernos de esa estafa?

También conocido como quishing es una técnica de ingeniería social en auge, una variante del phishing, que utiliza códigos QR maliciosos para engañar a los usuarios. A través de ellos, redirige a sitios web fraudulentos o provoca la descarga de software malicioso para robar información personal o financiera. Sobre esto, Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con el especialista en ciberseguridad que nos detalló las distintas estrategias que emplean los ciberdelincuentes.

Emiliano Piscitelli es Founder & CEO de Beygoo, director del Grupo Ing. Social; Co-Founder de OSINT Latam Group y Conductor de Secure podcast.

“Todos conocemos lo que es el QR: a través de una app, la cámara, poder escanear ese cuadradito y darme algo, que puede ser un dato personal, un menú, un sitio web, etc.” “De por sí solo el QR no es malicioso, pero los ciberdelincuentes utilizan ese medio para estafar, llegar de la manera más rápida y camuflada posible y lograr algo”.

“No es que con solo escanear el QR voy a terminar estafado, engañado”, aclaró el especialista y remarcó “evitar instalar app que sugieren ó poner datos” personales.

En sentido, contó su estrategia PICO para identificar la estafa: “Te va a llegar un Pretexto Impostor, Contexto y la Oportunidad, porque siempre te van a apurar”.