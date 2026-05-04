Qué es el hantavirus, la infección sospechosa de causar tres muertes en un crucero que zarpó de Ushuaia

Un presunto brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius encendió las alarmas luego de que se confirmaran tres muertes y varios casos sospechosos durante una travesía por el Atlántico que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde.

El médico infectólogo Ricardo Teijeiro dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y explicó las características del hantavirus, una enfermedad viral grave transmitida principalmente por roedores silvestres infectados.

"El hantavirus es una enfermedad viral que en general el virus permanece en los roedores como una enfermedad crónica. Estos roedores lo van eliminando en la orina, la saliva o la materia fecal, y al dejarlo en el ambiente cuando se seca, se hace polvo. Con el viento o la inhalación en el organismo ingresa en general por las vías respiratorias", explicó.

Los primeros síntomas suelen confundirse con un cuadro gripal. Fiebre alta, dolores muscululares, cansancio, náuseas y dolor abdominal aparecen en la etapa inicial, aunque la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un compromiso respiratorio severo.

El caso del crucero generó especial atención debido a que los pasajeros compartieron espacios cerrados durante varias semanas de navegación. La OMS confirmó al menos un caso positivo y otros cinco sospechosos, mientras continúan los estudios para determinar el origen exacto del brote.

"Hay que esperar que se hagan diagnósticos y hacer el seguimiento de lo que está pasando", señaló Teijeiro.

En Argentina, el hantavirus tiene antecedentes principalmente en regiones cordilleranas y rurales, donde habita el ratón colilargo, principal reservorio del virus en Sudamérica. Las autoridades sanitarias recomiendan extremar medidas de higiene y ventilación en lugares cerrados o abandonados.