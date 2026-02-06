¿Qué es el Chat Control ?: la iniciativa europea que amenaza el anonimato y la privacidad en internet

Chat Control es el nombre con el que se identifica al proyecto de Reglamento para Prevenir y Combatir el Abuso Sexual Infantil que se discute en la Unión Europea. El objetivo declarado es reforzar la detección y eliminación de contenidos inapropiados e ilegales y prevenir el grooming en servicios digitales como aplicaciones de mensajería, correo electrónico y plataformas online. El experto en Ciberseguridad Ariel Corgatelli, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, habló en Radio Nacional sobre este tema y cuáles son los cuidados que pretende llevar adelante.

"La decisión de avanzar en este sentido es muy bueno. Aunque hay que se cautos respecto a algunas consideraciones. El año pasado arrancó en Australia, con la prohibición del acceso a las redes sociales de los menores y en España ocurre lo mismo. En Reino Unido tuvieron algunas acciones parecidas y en Francia también", mencionó.