Qué es el barigüí, el insecto que muerde y se puede observar en regiones cercanas a ríos y arroyos del AMBA

La presencia masiva del barigüí en distintas regiones ribereñas de la provincia de Buenos Aires, especialmente en áreas cercanas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), generó preocupación entre vecinos debido a las molestias y lesiones que provoca este insecto con sus picaduras, que se intensifican durante los meses de calor y tras períodos de lluvias abundantes.

Guillermo Tarelli, profesor de Zoología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dialogó con Ramos generales y explicó que el barigüí es una pequeña mosca hematófaga, también conocida como jején, cuya biología está estrechamente ligada a cursos de agua limpia y con buen nivel de oxigenación, condiciones que favorecen su reproducción en esta época del año.

Se trata de insectos del género Simulium, de tamaño reducido pero con una mordedura particularmente dolorosa, ya que no pican como los mosquitos sino que desgarran la piel para alimentarse de sangre. Esa característica provoca inflamación, ardor intenso y lesiones que pueden tardar varios días en cicatrizar, especialmente en personas con piel sensible o reacciones alérgicas.

La proliferación del barigüí suele darse en zonas cercanas a ríos, arroyos y humedales, como sectores del Delta del Paraná y áreas ribereñas bonaerenses, donde las larvas se desarrollan adheridas a piedras y vegetación sumergida. Las lluvias recientes y las temperaturas elevadas generan un escenario propicio para que las poblaciones aumenten de manera significativa en poco tiempo.

Desde el ámbito académico y sanitario se remarca que el control del barigüí es complejo, ya que forma parte del ecosistema natural y su erradicación no es viable sin generar desequilibrios ambientales. En cambio, las estrategias se enfocan en la prevención, la información a la población y el monitoreo de las poblaciones para anticipar picos de abundancia durante la temporada estival.