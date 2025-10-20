Qué dijo Cristian Graf en su declaración por "encubrimiento" sobre el crimen de Diego Fernández Lima

Cristian Graf, de 57 años, se presentó en el juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 56, para declarar. Llegó puntual y salió unas tres horas y media después. A Graf lo indagaron por “encubrimiento agravado y ocultamiento de pruebas”. Lo acompañó su esposa y su abogada, quien habló con la prensa que esperaba afuera. El abogado de la familia de Diego Fernández Lima, Hugo Wortman Jofre, en diálogo con Hugo Macchiavelli contó cuál fue la declaración y qué dijo Graf para eludir todo tipo de "responsabilidad" respecto del crimen.

"Las declaraciones indagatorias no tienen como finalidad recoger pruebas. Sin ser un descargo del imputado para exculparse. Y lo qu él dijo fue que el "prácticamente no lo conocía y que no tuvo conocimiento de su desaparición mientras estuvo en el colegio". Dijo que vivía en el piso de arriba con sus padres y con su hermana. Puso en la escena una prima, que supuestamente vivía con la abuela y con una tía, en el piso de abajo", contó.

Acerca de los dichos relacionados con el encubrimiento, Graf reconoció que a los obreros les dijo que en esa casa había funcionado "una iglesia jesuita". Y que él había elucubrado que esos huesos tuvieran ese orígen.