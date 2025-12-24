¿Qué comer esta Nochebuena y Navidad?

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el periodista y escritor enogastronómico, gastrónomo para conocer sus costumbres en torno a la Nochebuena y Navidad.

Pietro Sorba contó que "no es infrecuente que a las 11 de la noche me vaya a dormir pero, en general, espero a la medianoche", admitió.

Respecto al menú, reconoció que "no preparo muchas cosas porque no somos una familia numerosa y no me gusta tener una semana comida en la heladera".

Detalló que "intento preparar lo que necesito, por ejemplo, para esta noche preparé dos carnes frías y vegetales asados, helado, pan dulce y no hay mucho más" porque "no me gusta el exceso", remarcó.

Por otro lado, recordó los platos "buenos" que preparaba su mamá y, entre ellos, "la milanesa" que "era excepcional, super crocante", algo que nunca logró imitar y la consideró "un plato hogareño".