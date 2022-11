El ex- presidente ecuatoriano Rafael Correa en su visita por la provincia estuvo presente en el monumento de Margarita Belén y en declaraciones a Radio Nacional Resistencia dijo: " sin odio pero con memoria como decía Néstor Kichner, memoria, verdad, justicia. La paz solo se puede construir con estos tres elementos y hoy muy conmovido de ver los extremos de brutalidad a lo que puede llegar cierta parte de la humanidad, el dolor que causó la dictadura, las masacres y muchos, no todos están pagando sus culpas y respondieron ante la justicia. En otros países como Chile esto quedó en la impunidad. Pero que América latina no pierda la memoria" remarcó.

Fue recibido por el gobernador Jorge Capitanich y declarado Huésped de honor de la provincia. Participará este jueves del conversatorio "Las consecuencias socio-económicas del Lawfare", junto al politólogo Atilio Borón. Será el jueves 3 de noviembre a las 18.45 en la Casa de las Culturas.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-FERNANDA MOLFINO

DESCARGAR

.