Punto de encuentro… entre Diego Luciani y dirigentes del Pro

Tras el intento de asesinar a Cristina Fernández de Kichner, una red de relaciones vincula a personajes sospechosos, abogados, Organizaciones No Gubernamentales, funcionarios judiciales, políticos y periodistas.

El senador de Cambiemos por Chubut, Ignacio Torres tenía como asesor a Gastón Marano. Lo despidió luego de que el abogado asumiera la defensa de Nicolás Carrizo, uno de los integrantes del grupo investigado por el ataque contra la vicepresidenta de la nación el 1 de septiembre de 2022.

Tres años antes, el jueves 9 de mayo de 2019, la Fundación Pensar, organismo vinculado a la generación de cuadros del macrismo, realizó una charla abierta y gratuita sobre Políticas Públicas junto a la Fundación de Alemania Konrad Adenauer Stiftung y la Escuela de Dirigentes del PRO. El encuentro se llevó a cabo en el auditorio del Museo Egidio Feruglio en la ciudad chubutense de Trelew.

Ignacio Torres fue uno de los principales oradores por ser -en ese período- director de Pensar.

También en 2019, la Konrad Adenauer publicó un documento que difundió la Organización de Estados de América: “Corrupción, Estado de derecho y Derechos Humanos”.

En ese libro, el fiscal Diego Luciani, quien alegó contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, escribió el artículo: "La corrupción como una grave afectación de los derechos humanos" (la nota completa aquí)

Entre otros conceptos… narró lo siguiente:

“En efecto, a partir de una investigación por parte de periodistas del diario La Nación, conocida públicamente como “Causa de los Cuadernos” –que derivó en una serie de allanamientos, detenciones, citaciones a prestar declaración de indagatoria, autos de procesamiento de ex altos mandatarios del Estado, y que provocó que algunos imputados se acogieran a la figura del arrepentido–, salió a la luz un entramado de sobornos que se encontraría presente en casi la totalidad de la obra pública. Si bien en el imaginario colectivo siempre ha estado latente la sensación de que la relación funcionario-empresario es promiscua, en la actualidad los hechos han puesto en el centro de la escena esta realidad y han provocado preocupación y conmoción en la ciudadanía.

Sin dudas, para que se produjera esta sana reacción social, el papel de los medios de comunicación ha sido clave, no solo al investigar, sino también al alertar sobre situaciones opacas, poco claras, y al ejercer el derecho constitucional a informar.

Queda claro que la prensa y los medios de comunicación son instituciones centrales de la democracia, pues su diseño facilita el proceso de deliberación sobre las concepciones del bien común o sobre la representación.”

La Fundación Konrad Adenauer consideró que esa obra, de la que es parte el fiscal Diego Luciani, resultó “de un análisis valioso de reconocidos autores latinoamericanos de diferentes países a partir de una reflexión del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica” de esa organización alemana.

Quienes participaron en la elaboración de esos contenidos… ¿integran un plan impulsado por la entidad de Europa vinculada a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania cuyo nombre es en homenaje al político que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue electo Canciller?​

El abogado Gastón Marano asesoraba al senador de Cambiemos Ignacio Torres quien también asistía, al igual que Diego Luciani, a encuentros organizados por la Konrad Adenauer.

En el libro “Corrupción, Estado de derecho y Derechos Humanos”, el fiscal elogió el trabajo del diario La Nación que produjo Diego Cabot sobre los presuntos escritos de Oscar Centeno. “Mirar La Pampa 2016” fue un ciclo de conferencias impulsado por la Fundación Pensar del PRO en esa provincia donde nació el periodista que participó en los encuentros organizados por la entidad.

Además, Diego Cabot no tenía inconveniente en ser parte de la comitiva que acompañaba al ex funcionario de Cambiemos y ex jugador de fútbol, Carlos Javier Mac Allister, también pampeano.

Diego Cabot fue quien recibió los materiales que más tarde se convirtieron en la prueba fundamental de la causa conocida como los Cuadernos de Oscar Centeno. Se los entregó Jorge Bacigalupo. Como dato complementario, el hombre que llevó los escritos al periodista de La Nación estuvo inscripto, en el registro de actividad comercial, como prestador de “servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer”.

Datos de actividad económica - BACIGALUPO JORGE JOSE Nomenclador Código Descripción Condición Orden Período desde Fecha actualización F-883 VIGENTE SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER PARCIALMENTE EXENTA 1 01-11-2013 11:13:51

En otra similitud… sólo casualidad… hay un cruce de datos que coincide entre la causa de los Cuadernos y el intento de asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Fernando Sabag Montiel, quien fue el 1 de septiembre de 2022 a la casa de la vicepresidenta con un arma cargada y gatilló a centímetros de la líder del Frente de Todos, también figura que desarrolla la siguiente ocupación: “Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar (incluye servicios urbanos especiales como charters, servicios contratados”.

Y hay otra semejanza. La ex esposa de Oscar Centeno es Hilda María Horovitz. Ella es la primera en aportar su versión de los cuadernos a un programa de Canal 13. Pero no le dieron importancia a la acusación. El último registro de actividad de la mujer dice lo siguiente: “Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises; alquiler de autos con chofer (Incluye los radiotaxis)”. Según la información de la AFIP:

Actividad u Ocupación Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer (incluye los radiotaxis)

Sólo ¿casualidades…? No hay duda que, más allá de subjetividades, los datos son contrastados y objetivos.