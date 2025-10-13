PUMM 2025: el festival que impulsa a jóvenes a crear tecnología con impacto social

En diálogo con Agustín Cammisa en Un pasaje hasta ahí, la directora ejecutiva de Chicas en Tecnología, Lucía Mauritzen, presentó los detalles de PUMM 2025 | Programando un Mundo Mejor, el festival gratuito de innovación que se realizará el jueves 16 de octubre de 9 a 17 h en el C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA) y en modalidad virtual para toda Latinoamérica.

Más de mil chicas de entre 13 y 23 años participarán en esta jornada que busca acercar la tecnología como herramienta de transformación social, con charlas, laboratorios, desafíos y mentorías.

“Queremos que más jóvenes pasen de ser usuarias a creadoras. Cuando se les brinda acompañamiento y comunidad, generan ideas con verdadero impacto social”, expresó Mauritzen.

Entre las propuestas se destacan el HackaPUMM, talleres sobre inteligencia artificial, arte digital y ciberseguridad, y un panel de mujeres líderes en tecnología.

Las inscripciones son gratuitas y están abiertas en chicasentecnologia.org/eventopumm