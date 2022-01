Puerto Tirol sin bomberos voluntarios por casos de coronavirus

“Lamentablemente tenemos que anunciar que por casos positivos de coronavirus en nuestro personal nos vemos obligados a suspender nuestro servicio que asiste tanto a Puerto Tirol, a Resistencia como a Makallé y zonas vecinas, ya pusimos en alerta a Defensa Civil, a la Municipalidad, a la Comisaría y es inevitable por las condiciones en las que debemos realizar la tarea. Nuestra dotación es de 15 personas entre bomberos y bomberas y en todo este tiempo no paramos y muchas veces perdemos la noción de los días. Personalmente creo que la solución a este tema de los incendios es fundamental y quiero decir que nosotros no recibimos subsidios para trabajar, los recursos son muy escasos y este parate nos perjudica muchísimo. Hasta hoy no conocí que se haya detenido o que alguien esté preso por los incendios y es necesario que el Estado actúe de inmediato porque una vez que el fuego arranca no para y nosotros hacemos lo que podemos y lo hacemos bien, pero muchas veces sentimos impotencia, es lamentable decirlo pero este tipo de hechos visibiliza las condiciones en las que estamos trabajando y es necesario que las autoridades ejecuten y lo hagan rápido porque esto sucede todos los años”, dijo el integrante de los bomberos voluntarios de Puerto Tirol.

